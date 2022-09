Help! Inzameling oud papier in Altena mogelijk zónder verenigingen

In Altena dreigt een groot probleem te ontstaan met het ophalen van oud papier. Peute Papierrecycling heeft de gemeente laten weten vanaf 1 januari geen mogelijkheden meer te hebben om papier en karton in de avonduren op te halen.

Al sinds enkele jaren wordt het oud papier door een commercieel bedrijf opgehaald met behulp van vrijwilligers van verenigingen in Altena. Clubs verdienen een extra zakcentje met de opbrengst van het inzamelen. Peute Papierrecycling heeft Koenen Ophaaldiensten BV uit Kaatsheuvel als een soort onderaannemer ingeschakeld om het papier en karton op te halen.

Het contract met Peute loopt eind dit jaar af, maar kent een optie om het contract eenzijdig met een jaar te verlengen. Altena wil dat graag om het ophalen van oud papier tot en met 31 december 2023 te garanderen. ‘Peute heeft echter aan ons laten weten dat zij geen mogelijkheden zien om het oud papier nog op te halen in Altena, aangezien Koenen niet meer over voldoende chauffeurs beschikt’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de politieke partijen.

Rijtijdenwet

‘Zeer veel bedrijven kampen met een tekort aan personeel en helaas gaat dit ook aan Koenen niet voorbij. Daarnaast belemmert de Rijtijdenwet veelal de inzamelingen in de avonduren en op zaterdagen’, schrijft het college verder. Omdat vrijwilligers van verenigingen meehelpen met de inzameling, gebeurt dat op avonden doordeweeks en in de weekenden.

In de brief schrijven burgemeester en wethouders dat de gemeente Altena onlangs op zoek is gegaan naar alternatieven. Zo heeft ze een marktverkenning gedaan via een Europees platform om ondernemingen te vinden die op doordeweekse avonden en op zaterdagen het oud papier kunnen ophalen. Daarop kwamen drie reacties binnen. ‘Maar geen enkel bedrijf heeft de mogelijkheid om dat te doen.’ Ook werd gezocht naar chauffeurs, maar volgens de gemeente behoort dit ook niet tot de mogelijkheden.

Enige inspanning

Verder hield de gemeente een enquête onder de verenigingen die meehelpen met inzamelen. Zo’n 60 procent van alle deelnemende clubs reageerde. Ze zeggen ‘enige inspanning’ te moeten leveren om op de aangewezen tijdstippen aan vrijwilligers te komen voor de oud papierinzameling. Ook verschilt het aantal helpende handen per vereniging, laat het college weten.

Het antwoord op de vraag of de organisaties overdag vrijwilligers kunnen inzetten voor de inzameling van oud papier was echter unaniem: nee, want de vrijwilligers hebben overdag een betaalde baan. ‘De reacties die we hebben ontvangen op de uitgevoerde onderzoeken bieden dus weinig hoop.’

Altena wil graag dat verenigingen mee blijven inzamelen. In 2019 ging het afvalbeleid op de schop en dat leidde tot grote onrust onder de clubs. De opbrengsten voor het inleveren van oud papier gingen namelijk fors naar beneden en verenigingen vreesden dat de contributie voor de leden flink omhoog zou gaan om het gat in hun begroting enigszins te dichten. De politiek liet daarna ook van zich horen. Altena besloot daarop de kosten uit gemeenschapsgeld te vergoeden en bleef de verenigingen dezelfde vergoeding betalen.

Maar nu er geen alternatieven lijken te zijn, is Altena genoodzaakt om op korte termijn over te gaan op commerciële inzameling overdag, zónder de verenigingen. Op maandag 10 oktober is er een informatieavond voor verenigingen. Hen is gevraagd mee te denken over een oplossing.

