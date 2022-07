Heldinnen in de dop: Het Rode Kruis leidt Gorcumse vrouwen op om in actie te komen tijdens noodsituaties

Mannenver­ha­len genoeg, maar hoe zit het met de Dordtse vrouwen? ‘Hoe kan het dat we dit niet wisten?’

Mannen in de geschiedschrijving zijn er in overvloed. Maar vrouwen, die blijven over het algemeen toch wat achter. De Dordtse schrijfster Saskia Lensink (59) trekt die verhouding voor haar eigen stad nu een beetje recht met haar boek Dochters van Dordrecht. ,,Ik heb het niet per se geschreven vanuit een feministisch oogpunt, maar vanuit al die mooie verhalen die er te vertellen zijn over Dordtse vrouwen.”

9 maart