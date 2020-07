Held Remco redt buurvrouw Trijntje (100) bij woningbrand: ‘Had beloofd naar haar om te kijken’

Burgemees­ter Molenlan­den is al drie keer verhuisd, maar zoekt toch nog een permanente woning

12:04 Vermoedelijk verdient hij een plekje in het Guinness Book of World Records als burgemeester met de meeste verhuizingen in zo’n korte tijd op zijn naam. Binnen een half jaar tijd is Theo Segers (60) voor de derde keer verhuisd. Van Noordeloos, via Hoornaar naar Groot-Ammers. En ook dit is maar tijdelijk.