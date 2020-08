Heel Heukelum duimt voor Fabio na vreselijke crash: ‘Iedereen was stil na het zien van de beelden’

Een middagje naar het zwembad? Helaas... alle kaartjes zijn uitver­kocht en ‘vol is echt vol’

6 augustus Wie één dezer dagen in de hete middag nog een duik wil nemen in het Caribabad in Gorinchem is te laat. De driehonderd kaartjes voor donderdag- vrijdag en zaterdagmiddag zijn al uitverkocht. ‘Een enkeling belt nog om te vragen of ze er echt niet bij mogen, maar vol is vol.’