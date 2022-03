Heel Genderen eet mee bij het Rolling Dinner: iedere gang bij anderen aan tafel

In 2021 gooide corona roet in het eten, daarvoor waren er al drie eerdere versies van het Rolling Dinner in Genderen. Het idee komt van buurtvereniging De Driesprong.

In 2020 deden bijna zestig tweetallen mee. ,,Alles mag. Koppels, buurmannen, zussen, vrienden. Als je maar met z'n tweëen bent. We hebben ook twee mannen van tachtigplus. Heel benieuwd wat die gaan koken", aldus Jan van der Heijden en Corina van Hemert. Samen met Franka Bouman vormen zij de organisatie achter dit initiatief. Zij puzzelen met de namen van alle deelnemers een schema in elkaar waarbij ieder tweetal één gang kookt en voor de andere twee gangen bij andere tweetallen aan tafel schuift. Steeds zitten in totaal zes personen aan tafel.

Verrassing wie open doet

Het startpunt is bij het dorpshuis, daarna krijgt iedereen een briefje met de adressen waar je verwacht wordt. ,,Geen namen, dat maakt de verrassing groter. Je weet vaak niet wie er open doet. Genderen is niet heel groot misschien maar er zijn ook best veel nieuwe mensen komen wonen dus lang niet iedereen kent elkaar. En als je elkaar wel kent, leer je tijdens zo'n etentje weer nieuwe dingen van elkaar. Er is altijd iets te bespreken, het is nooit stil. De dynamiek is er altijd.“

Tot 23 maart kunnen inwoners van Genderen zich opgeven, de flyers zijn vorige week in heel het dorp in de bus gevallen. De reacties tot nu toe zijn positief. ,,Iedereen is zo blij dat er eindelijk weer iets door kan gaan, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. In Genderen wordt best veel georganiseerd normaal maar bijna alles viel weg door corona. Nu horen we zoveel enthousiasme. Mensen van alle leeftijden, we hebben ook al een clubje twintigers dat mee gaat doen.“

Eten bijna bijzaak

Het Dinner is met gesloten beurzen; je kookt voor je gasten en voorziet ze ook van een drankje. Jan en Corina: ,,Het hoeven geen culinaire hoogstandjes te zijn. Het koken is eigenlijk bijna een bijzaak. Het gaat vooral om die kennismaking. Het is ook mooi om te zien hoe iedereen het weer anders aanpakt. Bij de een tref je een supersjiek aangeklede tafel met een bloemetje, bij de ander staan er gewoon een paar borden. En het is allemaal goed.”

Het organisatieteam hoopt op een grote deelname dit jaar, maar eigenlijk is ieder aantal goed. ,,Het gaat er vooral om dat je het leuk vindt om mee te doen, het is geen verplichting. Ik heb er liever vijftig die met goede zin meedoen dan zeventig en dat er dan tien niet van harte bij zijn", zegt Jan van der Heijden.

Na-zit

Een week voor 9 april horen alle deelnemers welke gang van het diner ze moeten maken. Voor iedere gang is een uur uitgetrokken, tussendoor is er een kwartier tijd om naar een nieuw adres te gaan. En om de laatste hand aan het eten te leggen, want dat moet vooraf eigenlijk al gereed zijn. Rond half elf is er de na-zit in het dorpshuis. En daar komen dan alle gesprekken los.

Corina van Hemert: ,,Het Rolling Dinner zorgt in het dorp voor allerlei nieuwe linkjes die gelegd worden. Mensen vinden elkaar op het gebied van sport, hobby's, werk. Een huwelijk? Nee, niet dat ik weet. Maar je weet nooit wat er nog gaat komen.”

