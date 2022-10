Hardinxvelder (60) opgepakt, verdacht van grootschalige belastingfraude en witwassen

Er werden doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten, evenals woningen in Rotterdam en in Schilde (België). Ook zijn er drie bedrijfspanden doorzocht in Apeldoorn, Rotterdam en Wijnegem (België). Tijdens deze doorzoekingen is gebruikgemaakt van geldhonden van de politie. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons, bankrekeningen, ruim 200.000 euro aan contant geld, auto’s, twee boten en dure horloges. De zes aangehouden mannen (25, 32, 55, 60, 67 en 77) mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten,