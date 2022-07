Hardinxveld zet opnieuw in op tegengaan ondermijning en babbeltrucs: ‘Inwoners zijn goedgelovig’

De gemeente controleert geregeld in het buitengebied. Leegstaande loodsen blijken veelal in trek bij criminelen om er, uit het zicht, een drugslab of hennepplantage te beginnen. Op last van de burgemeester werd woensdag nog een bedrijfspand aan de Houtschelf voor drie maanden gesloten, omdat er spullen werden aangetroffen die gebruikt worden bij de verwerking en het telen van hennepplanten.

Pandeigenaren krijgen volgens Heijkoop vaak de vraag of er schuren te huur zijn. ,,Als je als eigenaar een loods leeg hebt staan en je kunt het geld goed gebruiken, dan kan je ongewild in transacties geraken”, waarschuwt Heijkoop.

De gemeente doet er daarom alles aan om bewustwording onder pandeigenaren te vergroten. Daarbij worden ook tips gegeven over hoe je criminaliteit herkent, hoe de huur kan worden geregeld en hoe pandeigenaren goed zicht hebben op hun huurders. Heijkoop: ,,Op dit moment staan er gelukkig niet zoveel loodsen leeg. Dan ben je ook minder kwetsbaar. Maar dat kan veranderen als in grote steden volop op ondermijning wordt ingezet. Dat veroorzaakt een waterbedeffect.” Criminelen trekken dan de steden uit om in plattelandsgemeenten in de omgeving hun praktijken voort te zetten.

Ook krijgen vooral oudere Hardinxvelders volgens Heijkoop geregeld te maken met internetoplichting en babbeltrucs. ,,We hebben hier een hechte samenleving, waarin je zou kunnen zeggen dat inwoners goedgelovig zijn en sneller iemand binnenlaten. Die naïviteit is een groot goed, maar kan ook een keerzijde hebben. We willen inwoners niet bang maken, maar wel informeren over de gevaren.”

