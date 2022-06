Hardinxveld zegt nee tegen opvang extra Oekraïners

Oekraïense vluchte­ling minder vaak gevacci­neerd tegen corona: ‘En ze leven nu heel dicht op elkaar’

Er is mogelijk een nieuwe coronagolf op komst. En Oekraïense vluchtelingen zijn minder vaak gevaccineerd tegen het virus dan Nederlanders. Dit baart de GGD ‘enigszins zorgen’. ,,Zij leven nu natuurlijk dicht op elkaar. We houden alles nauwlettend in de gaten.”

24 juni