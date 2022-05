Hardinxveld wil meer horeca in Peulenstraat

G-voetbal­lers voor een dagje als Frenkie, Memphis of Lieke op het veld

Voor één dag in de huid - of beter gezegd: het shirt - van Frenkie, Memphis of Lieke kruipen. Dat kunnen G-voetballers van 294 verenigingen in Nederland doen tijdens het G-voetbal Oranjefestival, dat door de KNVB, ING en Fonds Gehandicaptensport gehouden wordt van 21 mei tot en met 21 juni. Onder meer de regioclubs Peursum en Leerdam Sport’55 doen mee. Martine Braam van de KNVB vertelt.

11 mei