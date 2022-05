Hardinxveld-Giessendam en provincie steggelen over bouwplan ‘t Oog: ‘We zijn een dorp, geen stad’

Net als andere gemeenten in de Drechtsteden, heeft Hardinxveld-Giessendam flinke bouwambities. Een prominente is ‘t Oog, waarin behalve ruimte is voor een groot bedrijventerrein ook een flink aantal woningen wordt gebouwd. De eerste fase voorziet de bouw van zo’n 170 woningen in het gebied dat ingeklemd is tussen de MerwedeLingelijn en de Betuweroute. De toekomstige wijk dankt haar naam aan de vorm van het gebied, een oog. In totaal staan er zo’n 450 woningen gepland.