Happy Dog Survival-wedstrijd in Werkendam: ‘De vertrouwensband met je hond is heel belangrijk’

COLUMN Voor wie wacht op een sprookjes­prins met een geldbuidel komt altijd alles te laat

7:06 Lang, heel lang geleden was er eens een plan om een lelijk stukje stad te veranderen in een ‘schone slaapster’. Maar ach, wat is veertig jaar in tien eeuwen Gorinchem? Aan tijd geen gebrek! Maar nu is er zelfs al een projectontwikkelaar die straks als een toverprins het gebied tussen de Arkelsedijk en de Linge wakker gaat kussen.