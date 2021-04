Hankenaar opgepakt na oproep om ‘met stokken en knuppels’ naar feestje te komen

Automobi­list met haast crasht in kunstwerk op Gorcumse Banneweg

31 maart Haastige spoed is zelden goed, want voordat je het weet, rijd je een kunstwerk omver. Het overkwam een automobilist woensdag in Gorinchem. Op de Banneweg verloor hij de macht over het stuur en crashte midden in het werk van de Fransman François Morellet dat in de middenberm staat. Dat heet - hoe toepasselijk - ‘Verschoven Structuur’.