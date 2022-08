Hamers en spijkers kunnen weer uit de kast: het timmerdorp Dussen gaat binnenkort van start

Het Timmerdorp begint traditiegetrouw met een viswedstrijd in de Dusse. Die is op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur. Woensdag is om 09.00 uur de officiële opening en dan gaat het los. In diverse teams maken de meer dan honderd kinderen hun bouwwerk, dat ook nog geverfd wordt. Vrijdag is de laatste dag, met als afsluiting de Bonte Avond vanaf 19.15 uur, waar iedereen welkom is.