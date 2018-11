Halsoverkop op zoek naar nieuwe locatie voor laadstation van bussen Qbuzz in Gorinchem

Vervoersmaatschappij Qbuzz moet in Gorinchem halsoverkop op zoek naar een nieuwe plek voor het trafostation dat nodig is om de elektrische bussen te laden. De heistelling voor de bouw stond al klaar.

De bouw van het trafostation stond gepland in een parkeervak bij een van de kantoren aan de Touwbaan, in de hoek van de overdekte fietsenstalling stond. Maar zonder dat er overleg is geweest met de eigenaar van dat pand.

Die blijkt bovendien ook zeggenschap te hebben over het parkeervak. De grond is weliswaar van de gemeente Gorinchem, maar twintig jaar geleden werd bij de bouw van het kantoor afgesproken dat de eigenaar recht van eeuwigdurend gebruik had op het parkeerterrein.

Problemen

,,Het klopt dat er problemen zijn ontstaan rond de plaatsing van het trafostation en de bijbehorende oplaadkast’’, zegt Susan Zethof, communicatiemanager van Qbuzz voor Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. ,,De plek die we op het oog hadden, is niet beschikbaar.’’

Ze bevestigt dat de aannemer deze week had willen beginnen met de voorbereidingen voor de bouw. Zo moet het terrein worden onderheid, de heistelling was al gearriveerd. Na die klus zou volgende week het trafostation worden geplaatst.

,,De plaatsing loopt nu vertraging op’’, aldus Zethof. ,,We zoeken met de gemeente Gorinchem naar een oplossing voor deze situatie.’’ Een eerste gesprek hierover vond gisteren plaats, maar Zethof verwacht niet dat er meteen een alternatief op tafel ligt.

Opladen

Het trafostation met de oplaadkast is nodig om de elektrische bussen ’s nachts op te laden. Het is ruim 2 meter hoog, zeker 2,5 meter breed en een kleine 2 meter diep.

Gedurende de dag ‘tanken’ de bussen van Qbuzz bij aan laadpalen, vergelijkbaar met die voor elektrische auto’s. ,,De bussen redden het niet om een hele dag te rijden zonder tussendoor op te laden.’’

Vervelend

Qbuzz had het trafostation klaar willen hebben voor volgende week zondag, wanneer de vervoersmaatschappij de buslijnen van Arriva overneemt. ,,Dat dit waarschijnlijk niet lukt, is vervelend’’, zegt Zethof. ,,Maar het leidt niet tot extra problemen, want de levering van de elektrische bussen laat ook nog op zich wachten. We rijden de eerste tijd nog met gewone bussen.’’