HAK nu ook in verse groenten; concept met roosteren en grillen moet consumentenmarkt veroveren

Massale steun voor behoud Gorcumse horecazaak: ‘Gemeente is ronduit intimide­rend’

In en voor het Japans restaurant Fusion aan de Grote Markt in Gorinchem is dinsdag aan het eind van de middag actie gevoerd voor behoud van de zaak, die al drie maanden gesloten is omdat de oude vergunning niet meer geldig is en de nieuwe te lang op zich laat wachten. Daardoor staat Fusion op de rand van een bankroet.

23 november