Haar man Kees is slechtziend en daarom opent Anneke het Oogcafé: ‘Ontmoetingen zijn waardevol’

Jarenlang zag het leven van Kees van den Dool (66) er ‘normaal’ uit. Hij werkte, fietste soms een blokje om en zag alles zoals de meesten dat zien: haarscherp. Maar zo'n zestien jaar geleden kwam daar opeens verandering in. ,,Ik fietste op de racefiets door de de Vogezen, had twee extra bandjes mee voor het geval ik lek zou rijden. Moet genoeg zijn, zou je zeggen, maar nu reed ik in één rit opeens drie keer lek,” vertelt hij. ,,Ik zag details op de weg minder goed dan voorheen. Dat was het moment waarop ik merkte dat er iets niet in orde was.”