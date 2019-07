Grote zorgen om aanrijtijden van ambulance in Vijfheerenlanden

De lokale partij VHL Lokaal in Vijfheerenlanden maakt zich grote zorgen om de aanrijtijden van ambulances in die gemeente. De politieke partij heeft signalen gekregen dat het de ambulancedienst geregeld niet lukt om binnen de afgesproken tijd bij een incident ter plaatse te zijn.

Een ambulance moet in principe binnen een kwartier bij een incident ter plaatse zijn. Volgens VHL Lokaal zijn er op dit vlak ‘flinke problemen’ in Vijfheerenlanden. ,,Bij een spoedoproep afgelopen week, heeft de ambulance er anderhalf uur over gedaan om ter plaatse te komen’’, zegt gemeenteraadslid John van der Velden.

Zijn partij heeft daarom schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden over de aanrijtijden. VHL Lokaal wil weten of het college op de hoogte is van de te lange aanrijtijden van de ambulances in de regio en de personeelsproblemen binnen de ambulancedienst.

,,Kan het college aangeven welke concrete maatregelen er worden genomen? Welke actie gaat het college ondernemen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen?’’ wil Van der Velden weten.

Nieuwland

Een bewoner uit Nieuwland klaagde eerder al over dat het een half uur duurde voor een ambulance ter plaatse kwam, toen hij belde voor zijn in nood verkerende vrouw. ,,Ze zag lijkbleek, was steenkoud en had schuim rond haar mond. Ze was niet aanspreekbaar. Meteen belde ik 112 en zou er een ambulance komen. Die kwam pas ruim een half uur later.’’

Quote Meerkerk ligt voor de provincie Utrecht niet handig, als uitrukpost Annemiek Hesselink

Tot januari 2019 reed de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid in Leerdam en Zederik. Maar sinds die twee gemeenten zijn gefuseerd met Vianen behoort het gebied toe aan de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht). Die besloot de post in Meerkerk te sluiten en twee uitrukposten in te richten in Lexmond en Schoonrewoerd. ,,Meerkerk ligt voor de provincie Utrecht niet handig, als uitrukpost’’, zei Annemiek Hesselink, manager ambulancezorg.

Signaal

Op de politieke vragen wil de RAVU niet reageren, zegt woordvoerder Carolien Fledderus. ,,Dat is eerst aan de gemeente.’’ Burgemeester Jan Pieter Lokker zei eerder de aanrijtijden in de gaten te houden. ,,Als we meerdere keren het signaal krijgen dat de hulpverlening te laat komt, gaan we in gesprek om samen tot een verklaring of een oplossing te komen’’, zei hij. Op de vragen van VHL Lokaal heeft hij nog niet gereageerd.