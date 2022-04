Grote vraag naar vrachtwagenchauffeurs in Gorinchem

Sleeuwij­kers vragen Gorcumse raad om gesprek: ‘Onze vragen bleven op speciale in­fo-avond onbeant­woord’

Inwoners van Sleeuwijk willen met de nieuwe Gorcumse gemeenteraad aan tafel om te praten over de plannen voor windturbines in Avelingen. Want tijdens de informatieavond eerder deze maand hebben ze nauwelijks antwoord op hun vragen gekregen. ,,Ik heb niet het gevoeld dat we iets aan die avond hebben gehad.’’

20 april