Grote stroomstoring en advies NCTV om noodpakket aan te schaffen doen vraag rijzen: waar haal je zo’n ding?

Burgemees­ter Gorinchem vraagt collega’s om steun in strijd behoud Spoedeisen­de Hulp streekzie­ken­hui­zen

Burgemeester Reinie Melissant vraagt collega-burgemeesters en wethouders in het land om steun in haar strijd voor het behoud van de Spoedeisende Hulp én het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Ze doet dit ook namens haar collega’s van ruim twintig andere gemeenten waar de toekomst van het streekziekenhuis onzeker is.

2 december