Grote problemen met leerlingenvervoer in Altena: complicaties kunnen nog maanden aanhouden

Leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen, bijvoorbeeld door een handicap, gedragsproblemen of ziekte kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Soms kan een leerling hiervan ook gebruik maken als een school te ver weg is. Vervoersbedrijf Juijn voert voor Altena het leerlingenvervoer uit.

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van burgemeester en wethouders weten dat Juijn kampt met een groot personeelstekort, een hoog ziekteverzuim en extra vraag vanuit de gemeente Altena. De logistieke problemen zorgen voor extra wachttijden, maar het gebeurt ook dat kinderen niet kunnen worden opgehaald door ziekte van het personeel.

Komende maanden weinig verandering verwacht

‘Wij begrijpen dat dit heel vervelend is voor ouders en hun kinderen', schrijft het college. ‘Ondanks de acties en maatregelen die Juijn, maar ook vrijwilligers in overleg met de gemeente hebben genomen, verwachten wij dat er de komende maanden weinig verandering zal optreden in het stijgende percentage ziekteverzuim en het personeelstekort.’

Bij ouders wordt om begrip gevraagd en uitleg gegeven over de vervoersproblemen. Verder worden ouders gewezen op de mogelijkheid van een kilometervergoeding als overweging voor aangepast taxivervoer. Ook wordt gekeken of het mogelijk is om meer vrijwilligers in te zetten voor het vervoeren van leerlingen naar school en daarna naar huis. 'We doen onze uiterste best", aldus burgemeester en wethouders.