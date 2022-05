Groot scholengebied wordt één rookvrije zone: ‘We zijn trots dat dit gelukt is’

Reden dat er voor de Hoefslag is gekozen, is omdat er in verhouding erg veel werd gerookt. Dat constateerde de gemeente samen met de GGD Zuid-Holland Zuid en Youz Verslavingszorg. Met het rookvrij maken van het gebied willen zij samen met alle scholen het signaal afgeven dat roken niet normaal is.

Geen rokende kinderen meer

,,We willen graag dat het roken in onze gemeente afneemt,” licht een beleidsadviseur Preventie en Jeugd van Gorinchem toe. ,,Het doel is om in 2040 helemaal geen rokende kinderen meer in de gemeente hebben. We zijn trots dat het is gelukt om zo’n groot gebied als de Hoefslag rookvrij te krijgen. Als kinderen niet meer zien dat er gerookt wordt, komen ze zelf ook niet in de verleiding.’’