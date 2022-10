Groot onderhoud dwingt schippers om goed te plannen als ze door de Wilhelminasluis willen varen

Vacature voor dump detective: ‘Wie wil er trots zijn op het beroep van vuilnis­wroe­ter?’

De diftar komt eraan! Dat is ambtelijke taal voor dif-ferentiatie in de tar-ieven: je betaalt meer heffing naarmate je meer restafval in een speciale container deponeert. Daarvoor krijgt elk huishouden een pasje. Elk gebruik daarvan betekent dokken. Kassa voor Waardlanden! Die daarom de openingen van de afvalcontainers dan ook heeft verkleind. Welja, dat kan er ook nog bij in crisistijd met stijgende energiekosten en huishoudlasten.

2 oktober