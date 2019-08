Groeten uit de Biesbosch, een van de meest fotogenieke gebieden in de regio

GROETEN UITFotograaf Cor de Kock bezoekt regelmatig plaatsen in de regio. Om de week komen de mooiste foto’s in de rubriek Groeten uit. Deze week keek hij rond in de Biesbosch.

De Biesbosch is een van de favoriete plekken van onze fotograaf Cor de Kock. Geen wonder, want Nationaal Park De Biesbosch is enorm fotogeniek. Zo kom je in de Noordwaard waterbuffels tegen. Hier, in dit natte gebied, voelen deze grote grazers zich fijn. Meer dan 10.000 jaar geleden had Nederland zelf nog wilde waterbuffels. De dieren in de Biesbosch stammen af van runderen uit de Balkan.

Bijzonder is ook de Griendwerkershut. Een bijzondere kampeerplek. De Biesbosch was ooit een belangrijke bron van griendhout, dat diende als stookhout voor fabrieken en als materiaal om manden van te maken. Griendwerkers sliepen de hele week in eenvoudige hutten. In 2008 werd een replica van een griendwerkershut geopend voor het publiek. Geschikt als primitieve, kampeerplek.

Vanzelfsprekend is een bezoek aan de Biesbosch pas compleet met een kijkje bij het Biesbosch Museum. Geopend in 2015 werd een jaar later al de 100.000ste bezoeker verwelkomd. Behalve een museum is het eiland ook het startpunt voor allerlei andere activiteiten. Zoals fluisterboottochten, wandel- en fietsroutes en voor kinderen is daar het educatieve Dierenvriendjes-pad.

Een bezoek aan de Biesbosch is pas compleet met een kijkje bij het Biesbosch Museum.

Bijzonder in de Biesbosch is ook de Griendwerkershut.

De Biesbosch trekt veel watervogels aan.