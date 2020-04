Grieperige kat, snotterende hond... corona?

Zijn er huisdieren die corona hebben?

,,Slechts enkele gevallen wereldwijd. Eén kat in België, zo werd eind maart bekend. In Nederland is het voor zover we weten nog niet voorgekomen. In alle gevallen had het baasje trouwens zelf corona. Extra voorzichtigheid kan natuurlijk nooit kwaad, maar de kans blijft verwaarloosbaar klein.’’

Kan een besmet huisdier mensen of andere dieren besmetten?

,,Met wat we nu weten is die kans heel erg klein.”

Quote Bel vooral eerst de dierenarts. De meeste virus- of bacteriële infecties zijn niet besmette­lijk voor mensen Femke Kiestra, AniCura

Toch adviseert de kliniek in Sleeuwijk grieperige katten zoveel mogelijk binnen te houden.

,,Als een huisdier hoest, niest, sloom is of andere vreemde symptomen heeft, bel dan vooral eerst de dierenarts. Houd het dier voor de zekerheid binnen en weg bij andere huisdieren. De meest voorkomende virus- en bacteriële infecties bij dieren zijn niet besmettelijk voor mensen.’’

En wat als ik, als baasje, corona heb?

,,Dan is het het verstandigst om intensief contact met je huisdieren te vermijden. Je niet door ze te laten likken en niet met ze knuffelen. Aaien kan gewoon, geeft het RIVM aan. Als je niet alleen woont kun je de verzorging het beste aan een huisgenoot overlaten.’’