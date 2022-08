Gouden tip van 10 mille over mogelijk gestolen Berner sennenhond Diva

Claudia en Bruce Bosch uit Arkel missen hun 3-jarige Berner sennenhond Diva enorm. Het dier is mogelijk gestolen en de baasjes willen haar terug. Ze hebben een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. ,,Ik kan het niet verkroppen wat er met haar is gebeurd. Of ze leeft of is gestorven. Geld is in zo'n geval niet zoveel waard.’’

Diva liep op 24 augustus met broer Macho wat rond het huis en ineens was ze weg. Bruce Bosch zegt zeker te weten dat ze niet is weggerend. ,,Berner sennenhonden zijn erfhonden. Ze snuffelen en plassen een beetje in de buurt maar zijn altijd weer snel terug. Wij hebben al jaren dit type hond en het zijn echte familiedieren.’’

Doodlopende straat

Het vermoeden van het paar is dat ze is meegenomen in een blauwe Mercedes-bus. ,,Op camerabeelden zien we Macho op die dag ineens achter die bus aanrennen vanuit de doodlopende straat achter ons huis. Die bus is ook maar een minuut of zo in die straat gebleven voordat ‘ie weer wegreed’’, vertelt Claudia. Bruce: ,,Diva is heel sociaal. Met een plakje leverworst kan iedereen haar lokken en aaien. Een allemansvriend. Macho heeft dat veel minder, die zit er niet echt op te wachten als vreemden hem willen aanhalen.’’

Volledig scherm Diva en Macho samen op pad. © Privébeeld

Een vrouw met speurhonden bood aan te helpen, maar het geurspoor van Diva liep op een gegeven moment dood bij een loods in de straat. Het gezin deed op advies van de dierenambulance aangifte van diefstal. Het kenteken van de bus is ook aan de (dieren)politie doorgegeven. Mogelijk dat er dit weekend iets staat te gebeuren in het onderzoek.

Hoge beloning

Maar dat neemt niet weg dat het gezin ondertussen ook een hoge beloning heeft uitgeloofd. ,,Ons hele huishouden is er ondersteboven van. Ik kan het niet verkroppen wat er met haar is gebeurd. Of ze leeft of is gestorven. Geld is in zo’n geval niet zoveel waard.’’ Daar komt bij dat het voor Bruce Bosch ‘gewoon opvoeding is dat je tot het einde voor je huisdier zorgt’. ,,Als je voor een hond kiest, is dat dier je verantwoordelijkheid. Dat kun je niet eventje laten vallen of afschuiven.’’

Naar het waarom van de mogelijke diefstal is het vooralsnog gissen. Maar Bosch vreest dat de dieven Diva als fokteef hebben uitgekozen. ,,Puppies van een Berner Sennen kosten zo'n 1200 à 1250 euro per stuk. Per nest worden ongeveer acht pups geboren dus reken maar uit. Voor fokkerij hebben ze trouwens niks aan Diva, want ze is gesteriliseerd.’’

Aan het andere scenario dat hij heeft bedacht, wil hij eigenlijk niet denken. ,,Ik heb ook wel eens gehoord dat eigenaren van vechthonden andere honden gebruiken als ‘training’ voor hun dieren. Dan mogen die beesten zo'n hond aan stukken scheuren. Echt walgelijk.’’

