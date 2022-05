Gorkum TV failliet, curator onderzoekt mogelijke doorstart van lokale zender

Het faillissement werd deze week uitgesproken door de rechtbank in Dordrecht. Dat is vijf jaar nadat de zender zijn officiële lancering beleefde tijdens een vakbeurs in de Evenementenhal Gorinchem.

,,We willen met Gorkum TV een digitale community creëren waar je kunt volgen wat er te doen is. Het is maar een klein stadje, maar er gebeurt veel. Daarom denken we dat er voldoende belangstelling is voor een on demand-zender als deze’’, aldus de initiatiefnemers destijds.