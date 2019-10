Gorinchem ziet aantal buitenlandse toeristen verdubbelen

Met name Belgen en Duitsers weten Gorinchem steeds beter te vinden. Dat is onder meer te danken aan de samenwerking met Utrecht Marketing. Die zorgt voor de promotie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie waarvan de Gorcumse vestiging deel uitmaakt. De militaire verdedigingslijn staat op de nominatie om volgend jaar Unesco Werelderfgoed te worden. Gorinchem profileerde zich bovendien op fiets- en wandelbeurzen in België.

Ook Ronald Verduijn van Wijn- en Proeflokaal La Caponnière aan de Kanselpoortweg krijgt steeds vaker buitenlands bezoek. ,,Belgen, Britten en Italianen. Maar ik heb ook al gasten uit de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië over de vloer gehad. Velen van hen blijken binnen de vesting te overnachten. Bij de hotels Goud en Zilver of Karel de Stoute, in het appartement in het Tolhuis of bij een van de bed- and breakfastadressen in de stad.’’