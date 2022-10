Gorinchem zet definitief streep door komst windmolenpark op Avelingen: ‘Te veel impact’

Koninklij­ke Onderschei­ding voor voormalig raadslid en huidig wethouder Attie Mager

Wethouder Attie Mager is op donderdag 29 september, tijdens de raadsvergadering in Gorinchem, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is onderscheiden vanwege haar 12-jarig lidmaatschap van de gemeenteraad in Gorinchem.

30 september