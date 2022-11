Gorinchem wordt groener: inwoners planten duizend gratis nieuwe bomen en struiken in hun tuinen

Bovenop dat aantal komen nog eens tientallen bomen en struiken die wethouder Attie Mager woensdag tijdens de Nationale Boomfeestdag plant, samen met leerlingen van brede school Dalemplein. Die dag wordt gewoonlijk in maart gehouden, maar werd dit voorjaar verplaatst. Stichting Nationale Boomfeestdag deed dit omdat er op dat moment nog te veel onzekerheid was over de coronapandemie.

Handen uit de mouwen

Mager steekt de handen uit de mouwen met de kinderen van de Montessorischool en CBS Het Kleurenlint, die samen in de nieuwe brede school onderdak hebben gekregen. De leerlingen planten niet alleen bomen, maar krijgen ook les over wat bomen betekenen als het gaat om het tegengaan van klimaatveranderingen.

Groen zorgt in elk geval voor verkoeling. En dat is de reden waarom de gemeenteraad in de zomer van 2020 meeging met het idee van het CDA om de inwoners gratis groen aan te bieden. Het is inmiddels de tweede keer dat dit gebeurt. Net als de eerste editie van ‘Ik maak Gorinchem groener’ is de actie nu ook weer een groot succes.