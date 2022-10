Gorinchem wil noodopvang nog maximaal twee jaar open houden: ‘Daarna kopen wij dat gebouw’

Ze stelden raadsleden woensdagmiddag per brief op de hoogte. Ook omwonenden van de opvang in de Gildenwijk worden per brief geïnformeerd.

Eerder deze maand kreeg het college een brief van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) met de vraag om de noodopvang niet eind dit jaar te sluiten. Die afspraak was er wel, nadat oud-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol Gorinchem eind vorig jaar op oneigenlijke gronden dwong weer vluchtelingen op te vangen.

De gemeente vond in oktober 2021 goed dat het COA voor een periode van vier weken asielzoekers zou opvangen in het voormalig Belastingkantoor. De opvangorganisatie had het pand eerder dat jaar gekocht, maar kreeg nul op het rekest voor haar plan om er een permanente opvang van te maken. De nood was echter zo hoog dat Gorinchem instemde met opvang voor maximaal vier weken. Amper twee maanden later zette Broekers-Knol de gemeente onder druk.

,,Maar is vorig jaar toch besloten dat de opvang tot uiterlijk eind van dit jaar zou bestaan? Waarom dan toch verlengen?’’ Die vraag stellen burgemeester en wethouders zichzelf in hun uitleg waarom ze dit keer willen ingaan op het verlengingsverzoek van het COA. ,,Voor de driehonderd bewoners van de noodopvang aan de Vroedschapstraat is geen alternatieve plek. Sluiting van die locatie betekent dat deze mensen weer terug moeten naar de opvang in Ter Apel. Daar moeten ze dan opnieuw wachten op een plek elders in het land.’’

Het is niet alleen vanuit humanitair oogpunt dat het Gorcums college instemt met een verlenging voor maximaal twee jaar. Het hoopt door medewerking te verlenen zelf de regie in handen te houden. Het Rijk werkt namelijk aan een nieuwe spoedwet die gemeenten verplicht om vluchtelingen op te vangen. De doorstroom van vluchtelingen stokt volledig en slechts een beperkt aantal gemeenten is bereid om hen op te vangen. ,,Iedereen moet z’n deel pakken’’, stelde staatssecretaris voor asielzaken Eric van der Burg eerder dit jaar. Maar het lukte hem begin deze maand niet de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak.

Regie in eigen handen

Het Gorcums college gaat ervan uit dat die wet er wel komt. ,,En dan hebben we als gemeente geen regie meer over wat er met het Belastingkantoor gebeurt. Door nu afspraken te maken met het COA houden we die regie in eigen handen. De termijn is maximaal twee jaar of korter als dit kan. Bij die afspraken willen we vastleggen dat het COA het pand uiterlijk 28 december 2024 aan ons verkoopt.’’

Het college wil aanpak van geluids- en lichtoverlast voor de bewoners van de flat achter de noodopvang.

Een andere voorwaarde die het college stelt, is dat het COA aanpassingen doet aan het gebouw zodat geluids- en lichthinder voor bewoners van de flat ernaast worden beperkt. Vanuit de directe omgeving kreeg het COA sinds de opening in december vorig jaar 41 klachten. Met name geluidsoverlast is een groot probleem.

Kleinschalige opvang

Ondertussen is de gemeente samen met de opvangorganisatie op zoek naar alternatieve locaties voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. Die zoektocht is ingezet op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad die in principe niet onwelwillend staat tegenover de opvang van asielzoekers. Maar grootschalige opvang waarbij zoals nu driehonderd mensen op een plek wonen, zien de politici niet zitten. ,,Daaraan is het afgelopen jaar ook gewerkt, maar tot nu toe hebben we nog geen oplossing gevonden’’, aldus het college.

De raad bespreekt het voorstel van het college donderdag 3 november en hakt eind van die maand definitief de knoop door.

