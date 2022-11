Gorinchem voelt nog weinig voor woningbouw boven A15: ‘Onbegrijpelijk, juist nu alles uit de kast halen’

Beatrixzie­ken­huis brengt mannen met prostaat­kan­ker in contact met lotgenoten

Elk jaar krijgen zo'n 12.000 mannen de diagnose dat ze prostaatkanker hebben. Het is daarmee de meest voorkomende soort kanker bij mannen. Om hen met elkaar in contact te brengen, houdt het Beatrixziekenhuis in Gorinchem een bijeenkomst.

15 november