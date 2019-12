Gorinchem telt volgend jaar 1500 arbeidsmigranten, maar weet niet precies waar zij zijn

Het is bijna kerst: Rollades en kalkoenen vliegen de deur uit bij de slager

24 december Het is vandaag dringen in de winkels van de keurslagers. Want kerst is in aantocht en dan moet er wel iets lekkers op tafel staan. Volgens slager Peter Tap van Keurslager Muilwijk in Ameide vormen rollades, kalkoenen en gourmetvlees nog altijd in de top drie.