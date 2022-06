Gorinchem schenkt Brielle bankje ter nagedachtenis aan de Martelaren van Gorcum

Negentien geestelijken uit Gorcum kwamen 450 jaar geleden in Brielle om het leven kwamen vanwege hun geloof. De zogenoemde Martelaren van Gorcum werden in 1572 in Gorcum gevangengenomen door de Geuzen en overgebracht naar Brielle, waar ze - nog steeds standvastig in hun geloof - gemarteld en uiteindelijk in Rugge gedood werden.