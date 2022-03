Gorinchem roept op: ‘Stop met het brengen van spullen voor vluchtelingen naar de noodopvang’

In sporthal De Hoefslag in Gorinchem zijn inmiddels de eerste vluchtelingen gearriveerd uit Oekraïne. Nadat vorige week de crisis-noodopvang opende, stonden er ook direct mensen voor de deur die wilden helpen. Dozen werden er afgeleverd. Knuffels, kleding. Goed bedoeld natuurlijk, maar het plaatste de noodopvang en de gemeente Gorinchem ook voor een dilemma. Elke centimeter in de noodopvang is ingericht. Er staan veldbedjes, picknickbankjes om aan te eten en een plek om om te kleden. Een opslagruimte is er niet.