Gorinchem onderzoekt uitbreiding parkeergarages om parkeerdruk te verminderen

Toekomsti­ge toppers tonen zich tijdens NK Wielrennen voor jeugd in Ameide

18 juni Wie de opvolgers van Van der Poel, Dumoulin, Vos, Van der Breggen of Mollema - en regiofavoriet Jakobsen natuurlijk - al op jonge leeftijd eens in actie wilde zien stond zaterdag langs het parcours in en rond Ameide. Daar werden de Nederlandse wielerkampioenschappen op de weg gehouden voor de jeugd tot en met veertien jaar.