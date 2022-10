Gorinchem is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester

Doorstroom van vluchtelin­gen ‘stokt aan alle kanten’ en daarom wil COA opvang in Gorinchem openhouden

‘De nood is hoog’. Met die boodschap doet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers opnieuw een beroep op de gemeente Gorinchem om vluchtelingen te blijven opvangen. De doorstroom van asielzoekers vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere locaties in het land stokt aan alle kanten.

21 oktober