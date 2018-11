Gorinchem erkend als ‘bijvriendelijke gemeente’

Het predikaat ‘bijvriendelijke gemeente’ werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt. Inmiddels mag een veertigtal gemeenten zich zo noemen, waaronder Gorinchem.

De gemeente kreeg de erkenning van Nederland Zoemt, een samenwerkingsorganisatie van LandschappenNL, Natuur & Milieu, natuureducatieorganisatie IVN en Naturalis, het onderzoekscentrum verbonden aan de Universiteit van Leiden. Zij begonnen met het project omdat van de 358 wilde bijensoorten die ons land rijk is er inmiddels 188 op de rode lijst van bedreigde soorten staan.

,,We doen als gemeente het nodige om ervoor te zorgen dat de wilde bijen het nog beter gaan doen’’, zegt gemeentewoordvoerder Peter Leonhart. ,,We houden bij de aanplant van planten en bomen er rekening mee dat deze bloeien. Van de recentelijk aangeplante heesters is zo’n 40 procent een bloeiende soort. Eind vorige week hebben we zo’n 70.000 bolgewasjes in de grond gestopt, speciaal voor bijen en insecten. Het gaat hier om een oppervlakte van zo’n 200 vierkante meter.’’

Maaien

Ook bij het maaien van de bermen houdt de gemeente Gorinchem nadrukkelijker rekening met bijen, vlinders en insecten. ,,We maaien beperkt waardoor grassen en bloemen de kans krijgen om te groeien. Het maaisel ruimen we op, wat ook invloed heeft op de flora. Ook proberen we als het kan in fases te maaien, waarbij we niet gelijk alles kortwieken. Alleen kost dat meer geld en sommige bewoners ervaren het als slordig.’’

Johan Sterk adviseert Gorinchem op het gebied van natuurbeheer, onder meer vanuit Stichting BlauwZaam. Die zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit in de regio. ,,Een mooie erkenning. Persoonlijk ben ik blij dat we eerder dit jaar met steun van de gemeente een onderzoek hebben kunnen doen naar wilde bijen in de stad.’’

Onderzoekster Linde Slikboer presenteert haar eindrapport volgende maand. Ze vond enkele tientallen soorten die op de rode lijst staan. Nederland Zoemt schat in dat er in Gorinchem zo’n kleine honderd bijensoorten zijn.