Gorinchem betaalt mee aan onderzoek naar ov-lijn Breda-Utrecht

De gemeente Breda werkt al meer dan een jaar aan het onderzoek, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Noord-Brabant en Utrecht. Inmiddels is ook Zuid-Holland aangesloten. ,,Gorinchem stapt samen met U10 als zesde partner in het project’’, melden burgemeester en wethouders van Gorinchem.

U10 is een samenwerking van twaalf Utrechtse gemeenten. Daartoe behoort ook de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. ,,We kregen de vraag of we wilden meepraten over het verbeteren van de openbaar-vervoersverbinding’’, zo laat het Gorcums college de raad weten. Het heeft 12.500 euro uitgetrokken voor het onderzoek. ChristenUnie/SGP vroeg eerder dit jaar al aan het college of het mogelijk was aan te haken bij het onderzoek van Breda en de provincies.

Spoorlijn

De aanleg van een spoorverbinding tussen de Baroniestad en Utrecht is inmiddels al afgeserveerd. ,,Uit eerder onderzoek bleek dat de realisatie daarvan moeilijk is. Bovendien zien de NS geen belang in zo’n rechtstreekse verbinding’’, benadrukken deskundigen van Berenschot die in opdracht van Breda en de provincies een eerste verkenning uitvoerde. De discussie over de aanleg van de spoorlijn wordt steeds weer aangezwengeld. Onder meer bij het maken van het verbredingsplan voor de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten.

Het accent komt vooral te liggen op het bekijken van de kans die een zogenoemde smartbus biedt. Dit is een snelle bus op batterijen die een eigen rijstrook krijgt. De Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelt het concept.