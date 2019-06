Gorinchem betaalt bijna ton voor veiligheid bij parkeerplaats Buiten de Waterpoort

Altena is financieel gezond en wil geld uitgeven aan bevorde­ring van kringloop­land­bouw

3 juni De gemeente Altena vaart af en toe nog in de mist, wat niet bijzonder is voor een nieuwe gemeente, maar komt langzaam op snelheid. Dan is het mooi meegenomen als er een gezonde financiële basis is. En die is er, zo blijkt uit de voorjaarsnota van het college.