Gorcumse spil van kinderpornonetwerk blijft voorlopig in de cel

Bewoners Gorcumse Piazzaflat voelen zich niet veilig

5:58 Bewoners van de Piazzaflat in Gorinchem voelen zich niet veilig. Overlast in en rond de flat én diefstal uit woningen en de berging zijn de oorzaak. ,,Mijn buurvrouw durft ’s avonds laat niet alleen de flat in te gaan.’’