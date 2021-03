Gorcumse school reageert op ophef over ‘gedwongen uit de kast komen’: Laat inspectie maar komen

Stichting Kunst in Altena wil inwoners en kunste­naars van fusiege­meen­te met elkaar verbinden

22 maart Stichting Kunst in Altena wil het nieuwe, herkenbare gezicht zijn voor kunst en cultuur in de gemeente Altena. De initiatiefnemers tekenen woensdag 24 maart de oprichtingsakte en in september willen ze hun eerste kunstroute houden. In Almkerk.