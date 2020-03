Gorcumse in Noord-Italië: ‘Het is niet de vraag of je corona krijgt, maar wanneer’

Tweede Kamer opnieuw kritisch over ‘geforceer­de’ komst militaire radar in Herwijnen

17:09 Het is de Tweede Kamer nog altijd niet duidelijk waarom de nieuwe militaire radar voor de bewaking van het Nederlandse luchtruim per se in het dorp Herwijnen moet komen. Staatssecretaris Barbara Visser, die steeds benadrukte dat de radar snel moet komen, moet opnieuw uitleg geven. Ook over de haast die Defensie heeft. ‘Is dit probleem niet veroorzaakt door uzelf?’