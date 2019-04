Gorcumse Exoduskerk wordt een gezondheidscentrum

De Exoduskerk aan de Mollenburgseweg in Gorinchem wordt verbouwd tot een gezondheidscentrum. In het gebouw komt in ieder geval een huisartsenpraktijk, met daarnaast meerdere andere zorgverleners.

De ruim 1200 vierkante meter grote kerk in de wijk Stalkaarsen werd onlangs door de Protestantse Gemeente Gorinchem verkocht aan het bedrijf Maatschappelijk Zorg en Vastgoed (MZV). Halverwege deze maand wordt die overname definitief beklonken, stelt mede-eigenaar Gerrit de Kock. Dan wordt ook bekend welke partijen in het centrum plaatsnemen. Het gaat in ieder geval om huisarts(en), logopedie, podotherapie, een diagnostisch centrum, een apotheek en een fysiopraktijk.

Quote Het mooie is dat het gebouw behouden blijft en er niks is weggegooid in de kerk. Zo is voor de kerkbanken al een andere bestemming gevonden. Gerrit de Kock

,,In Gorinchem-West is er al langere tijd sprake van een tekort aan huisartsenzorg’’, aldus De Kock. ,,Wij krijgen dan een aanvraag van zorgverleners gezamenlijk en gaan op zoek naar passende praktijkruimte, die we vervolgens aan hen verhuren. Voor de buurt is het een voordeel op dat verschillende specialisten onder één dak zitten. Je kunt op één plek terecht voor meerdere vormen van zorg.’’

Verbouwing

MZV is gespecialiseerd in de bouw van gezondheidscentra. Voorbeelden van eerdere projecten zijn een deel van de polikliniek van het Beatrixziekenhuis in Leerdam en De Colvenier in Gorinchem. Op de laatstgenoemde plek zijn onder meer een huisarts, apotheek, logopedist, fysiotherapeut, psycholoog en podotherapeut gehuisvest.

Met de verbouwing van de Exoduskerk wordt naar verwachting in mei begonnen. Het nieuwe gezondheidscentrum moet dan aan het einde van het jaar voltooid zijn. De Kock: ,,Het mooie is dat het gebouw behouden blijft en er niks is weggegooid in de kerk. Zo is voor de kerkbanken al een andere bestemming gevonden.’’

Het gebouw moet wel ingrijpend op de schop, stelt de ondernemer. Al betreft dat vooral het interieur. ,,Aan de buitenkant verandert er weinig. De ‘spits’ blijft erop. Er komen wel nieuwe ramen, en de trap aan de zijkant verdwijnt.’’

Klok

De laatste dienst in de Exoduskerk vond al plaats op zondag 6 januari. Twee weken later werd de luidklok van de kerk uit de kap getakeld door de gemeente Gorinchem. Die stamt uit 1581 en was sinds 1965 in bruikleen bij de kerk.

Volledig scherm De spits van de kerk blijft behouden, maar de trap aan de zijkant van het gebouw verdwijnt bij de verbouwing. © Jens Verhagen