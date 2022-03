Gorcumse coalitie wilde leren luisteren, maar de onvrede onder inwoners was niet eerder zo groot als nu

Europa maakt open discussie over Nieuwe Doelen moeilijk, zelfs het college kent de plannen niet

Plannenmakers geld laten verdienen in schouwburg De Nieuwe Doelen gaat niet zomaar: de gemeente Gorinchem moet zich houden aan Europese regels. Die zorgen ervoor dat er tot nu toe niet open is gecommuniceerd over de nieuwe plannen die vanuit de stad zijn ingediend. ,,We zouden dat best willen, maar het kan eenvoudigweg niet’’, zegt wethouder Dick van Zanten.

