Gorcumse burgemeester in gesprek over Zomerfeest, maar uitgesloten is dat het festival alsnog doorgaat

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem gaat maandag 27 juni met de organisatoren van Zomerfeest Varkenmarkt in gesprek over de evenementenvergunning. Toch ziet het er niet naar uit dat het meerdaagse muziekfestival alsnog doorgaat. ,,Alles is al geannuleerd”, zegt Marco Uijterlinde.

Hij en collega-ondernemer Esther Bergman lieten donderdagmiddag weten een streep door het evenement te zetten. Het grote pijnpunt is dat de gemeente Gorinchem niet wil dat er na afloop van de optredens buiten op de Varkenmarkt alcohol wordt geschonken. Wel mogen de bezoekers nog even doorhalen in de reguliere horecagelegenheden.

Tot dat besluit kwam Melissant, nadat de politie een negatief advies had afgegeven, vanwege capaciteitsproblemen. Uijterlinde en Bergman menen dat het meerdaagse festival financieel niet meer haalbaar is, omdat veel bezoekers na afloop niet meer terechtkunnen in hun kroegen ’t Uylte en ’t Gelagh en dan dus maar naar huis gaan. ,,Doorschenken op het plein betekent ruim 2500 mensen kunnen bedienen”, stelt Uijterlinde.

Geannuleerd

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond zegde de burgemeester toe toch nog met de organisatoren van het zomerfestival om de tafel te gaan. De kans dat daar iets uitkomt, lijkt echter niet groot. ,,De mededeling van Gorinchem was duidelijk, dus we hebben de artiesten al geannuleerd. Daar valt niets meer aan te doen.”

Dat ándere zomerfeest, op de Groenmarkt, dat in dezelfde week (van donderdag 16 tot en met zondag 21 augustus) plaatsvindt, gaat wél gewoon door. Organisator Ard Blom legt uit dat dat nog wel eens voor verwarring in de stad en ver daarbuiten zorgt. ,,We zijn twee verschillende organisaties, die elk vanuit een andere visie werken. De problemen waar ze bij de Varkenmarkt tegenaan lopen, hebben wij niet. Vandaar dat op de Groenmarkt alle optredens doorgaan.”

