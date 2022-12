Gorcumse breakdancers in TeamNL en kunnen zich nu plaatsen voor Olympische Spelen in Parijs

Breakdan­cer Jeroen wil volgend jaar nóg meer bizarre wereldre­cords neerzetten: ‘Ik leg de lat expres erg hoog’

Het was ondanks de coronacrisis een druk jaar voor Jeroen van der Linden. De Gorcumse breakdancer gaf shows, workshops en zette en passant ook nog even vijf officieuze wereldrecords neer. Vandaag doet hij zijn zesde en laatste van dit jaar. Terugblikken is niets voor hem. Liever kijkt hij vooruit. Naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

29 december