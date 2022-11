Gorcumse boekhandel strikt internationale bestsellerauteur: ‘Hij belde zelf’

De internationale bestsellerauteur Thomas Olde Heuvelt ( Hex , Orakel ) signeert donderdag tussen 15.00 en 16.00 uur zijn nieuwe boek in boekhandel De Boekenkist in Gorinchem. Eigenaar Dieter Ouwerkerk is dolblij. ,,Mensen vragen hoe we hem hebben gestrikt, maar hij belde ons zelf op!”

Hoe kwam thrillerschrijver Thomas Olde Heuvelt bij jullie uit?

,,In het voorjaar van 2021 is hij al eens bij ons geweest. Hij deed toen een tour om boekhandels te ondersteunen in coronatijd. Een hele mooie actie. We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd en ik denk dat hij het De Boekenkist daarom misschien gunde. Ik ben 36, de meeste eigenaren van boekhandels zijn een stukje ouder. Maar ik was natuurlijk positief verrast toen hij belde of hij nóg een keer mocht komen. Je krijgt niet elke dag zo’n grote naam in je winkel.”

Waar kunnen we Olde Heuvelt van kennen?

,,Zijn debuutboek Hex was een wereldwijd succes en werd honderdduizenden keren verkocht. Het is een fantasythriller die je echt bij de keel grijpt. Van zijn nieuwste boek, November, heb ik ook hoge verwachtingen. Het gaat over de gelukkigste staat in Amerika. Elf maanden van het jaar zijn ze daar gelukkig, gezond en succesvol. Maar het geluk komt met een prijs die ze in één maand moeten betalen: november zit vol ongelukken en tegenslagen.”

Hebben jullie vaker bekende auteurs in de zaak?

,,We hebben hier Ronald Giphart een keer gehad en Marieke Lucas Rijneveld, voordat haar boek De Avond is ongemak uitkwam. Memorabel vond ik de keer dat Jill, van Knutselen met Jill, langskwam. De tienermeiden stonden tot ver in de straat te wachten om met haar op de foto te gaan. Of het donderdag weer zo druk wordt? Dat weet ik niet, maar zelf kijk ik er in elk geval enorm naar uit. Het gaat hartstikke goed met onze boekhandel, maar een beetje meer aandacht in de aanloop naar de feestdagen is natuurlijk nooit weg. Hiermee onderscheiden we ons van de online verkopers.”

