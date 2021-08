Gorcums festival FestiWal gaat door, mét livemuziek, theater en een dragqueenverkiezing

De organisatoren van FestiWal zijn blij dat ze het ondanks alle coronaregels voor elkaar hebben gebokst. Lokale en regionale artiesten verzorgen muziekoptredens en theatervoorstellingen op de Bagijnenwal, bij molen Nooit Volmaakt en op het parkeerterrein naast de molen. Buiten de Waterpoort is in de avonduren het domein voor een bioscoopvoorstelling van de film Grease én een silent disco.

Festival in coronastijl: ‘Je merkt dat iedereen er weer zin in heeft, na een half jaar thuiszitten’

Een geheel nieuwe show op het programma van FestiWal is Gelderlands Next Drag Queen Holland. Weliswaar wordt deze editie net over de provinciegrens gehouden, maar hier strijden zeven kandidaten uit Gelderland voor een plekje in de landelijke finale van Miss Travestie Holland. Deze show is te zien op het terrein van De Luisterpost aan de Vijfde Uitgang. Er zijn maximaal honderd zitplaatsen.