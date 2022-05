Gorcums college over komst Nashville-dominee: ‘Soms moeten we meningen verdragen die niet de onze zijn’

Een jaar later dan gepland, maar herdenkingsconcert in Grote Kerk gaat toch door

De dominee zette enkele jaren geleden samen met een groot aantal prominente geloofsgenoten zijn handtekeningen onder de Nashville-verklaring. In dit pamflet riepen zij christelijke niet-heteroseksuelen op hun geaardheid niet te praktiseren. Dat leidde vervolgens tot maatschappelijk protest. In Gorinchem gingen mensen zelfs de straat op toen Visser in 2020 in de Grote Kerk kwam preken.

Op gespannen voet

,,In onze stad is tolerant zijn naar elkaar een groot goed. Het stoppen van het gesprek met elkaar past daarbij niet. Het college respecteert de vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting en kan geen beslissende invloed uitoefenen op religieuze organisaties. Soms moeten we constateren dat we niet verder komen dan ‘we agree to disagree’.’’