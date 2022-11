Gorcumers kunnen ideeën voor hun stad kwijt aan raadsleden tijdens ‘motiemarkt’

Net als op een gewone markt lopen de raadsleden over de motiemarkt. Het is aan de inwoners om de raadsleden mee te nemen in het idee. Die kunnen dan in overweging nemen welke ideeën het waard zijn om in te brengen in de raad. Als een raadslid overtuigd raakt van een idee, kan het geadopteerd worden. Samen met de initiatiefnemer van het idee wordt dan een overeenkomst gesloten, waarbij ze samenwerken aan het indienen ervan.